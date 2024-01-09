Общество 09 января 2024, 17:57 Заслуженный спасатель Щетинин порекомендовал россиянам ограничить передвижение на машинах в плохую погоду

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Перед тем, как выезжать на дорогу, следует просмотреть информацию о дорожной обстановке и погодных условиях. Таким образом можно уберечь себя и своих близких от ДТП. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил заслуженный спасатель Сергей Щетинин.

Если авария все же произошла, первым делом следует осмотреть себя и окружающих на наличие повреждений. Если ушибов нет, необходимо немедленно покинуть транспортное средство.

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«Видите: покрытие дороги очень скользкое, прошел дождь, накат. Скорость движения должна быть снижена до минимально возможной. <…> Если видите, что впереди какие-то стоп-сигналы машин начинают моргать или аварийка, то лучше притормаживать», — добавил эксперт.