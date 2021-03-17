Заслуженный пилот предположил, кем был «посторонний» на рейсе Nordwind

Заслуженный пилот России Виктор Саженин прокомментировал новость о постороннем человек, которого проводники авиакомпании Nordwind провели в кабину пилота перед вылетом. Об этом сообщил «Ридус».

По его словам, дополнительные члены экипажа — это нормальная практика. Это даже обязательно по закону во время длительных перелетов.

«Он во время отдыха находится в пассажирском салоне, а по определенному графику заходит в кабину и подменяет другого члена экипажа — в зависимости от своей квалификации», — рассказал Саженин.