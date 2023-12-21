Общество 21 декабря 2023, 17:10 Заслуженный пилот СССР Смирнов объяснил отказ Норвегии принять российский самолет неподходящим аэродромом

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Норвежские власти отказали российскому самолету, на борту которого человеку требовалась медицинская помощь, не из-за «людоедства». Таким мнением с Общественной Службой Новостей поделился президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

По его словам, страна, ближе всего к которой находится самолет, должна принять его, если человеческой жизни на борту что-то угрожает. Однако Норвегия отказала российскому воздушному судну, но, скорее всего, по причине того, что ближайший аэродром просто не был приспособлен для принятия такого большого самолета, как Boeing 747. Поэтому пилоту пришлось возвращаться в Москву.

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«Норвегия разрешила ему пролет через свое воздушное пространство, что прямо было запрещено санкциями. Считаю это проявлением настоящей человечности, ведь в итоге человека, нуждавшегося в медицинской помощи, удалось спасти», — подытожил Смирнов.

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