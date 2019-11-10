Заслуженный пилот СССР Погорелов умер на 107-м году жизни

Заслуженный пилот СССР Иван Погорелов скончался в Москве в возрасте 106 лет. Как сообщили СМИ, мужчина тяжело болел.

По информации Пятого канала, Погорелов умер в одной из московских больниц в субботу, 9 ноября.

Будущий пилот родился в 1913 году в селе Новый Егорлык Сальского района Ростовской области. Окончил Батайскую летную школу, после выпуска работал там пилотом-инструктором. Затем в 1941 году его направили для работы в Курганскую авиашколу. Там он занимал все летные должности вплоть до начальника училища. Летал на УТ-1, УТ-2, У-2, П-5, Як-12 и Як-18.

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В 1951 году Погорелов окончил командные курсы в Ленинграде и стал заместителем командира по летной подготовке Днепропетровской авиагруппы ГВФ, потом работал в авиационных отрядах в Сибири. В 1960 году стал начальником Кировоградской школы высшей летной подготовки.

В 1969 году Погорелову было присвоено почетное звание «Заслуженный пилот СССР». В последние годы он жил в Москве, в феврале знаменитый летчик отметил свое 106-летие.