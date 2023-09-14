Общество 14 сентября 2023, 02:11 Заслуженный пилот России жестко раскритиковал посадивших самолет в поле летчиков Пилот Сытник: решение не садиться в Омске могло стоит жизней пассажиров A320 РИА «Новости»

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Заслуженный пилот России Юрий Сытник раскритиковал экипаж экстренно севшего в поле Airbus A320. В разговоре с Life он отметил, что пилотам лайнера повезло, что они нашли пшеничное поле.

По словам Сытника, решение не приземляться в воздушной гавани Омска могло иметь трагические последствия, если бы пилоты на нашли пшеничное поле.

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«Ну как можно из аэропорта нормально, где есть обеспечение медицинское, техническое, пожарные машины, там город весь мог помочь, даже если ты выкатился, как можно было пойти с выпущенными шасси на Новосибирск?» — возмутился Сытник.

Решение пилотов лайнера лететь до Новосибирска Сытник счел необоснованным. Экипаж, по его мнению, мог сесть на полосу в Омске, использовав аварийные тормоза, реверс двигателя. Исход ситуации, как заключил Сытник, стал большой удачей для пассажиров и членов экипажа.

Утром 12 сентября у авиалайнера «Уральских авиалиний» Airbus A320, который летел из Сочи в Омск, выявили неполадки. Летчикам пришлось экстренно сажать самолет на пшеничном поле Убринского района Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев, говоря об этой ситуации отметил, что пилоты Airbus A320 показали настоящее мастерство.