Заслуженный пилот России предложил понизить цены на авиатопливо
Юрий Сытник: любая компания, которая выполняет полеты на север, должна покупать топливо по себестоимости
Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник предложил понизить цены на авиатопливо для тех компаний, которые осуществляют полеты на север и на Дальний Восток. Об этом он сообщил ИА НСН.
«Для российских авиакомпаний, особенно для тех, которые выполняют полеты на Дальний Восток, одна мера может быть — это топливо, которое принадлежит всем нам и моей стране, не должно стоить запредельно. Любая компания, которая выполняет полеты на Дальний Восток или на север, должна иметь топливо по себестоимости, а не с теми накрутками, которые сегодня. И еще заполнение рейса — если 75% кресел заполнено в самолете, то рейс считается рентабельным. Но в какие-то периоды такой заполняемости нет», — заявил пилот.
По словам члена Общественной Палаты России, председателя общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, авиакомпании могут потерять значительную часть пассажиров из-за введения QR-кодов в транспорте. Кроме того, могут возникнуть трудности с верификацией документа.
Ранее сообщалось, что в качестве компенсации за выпадающие доходы в связи с введением обязательных QR-кодов для авиаперелетов Минтранс попросил у российского правительства восемь миллиардов рублей.