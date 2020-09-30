Заслуженный пилот РФ возмутился гендерно нейтральным обращением в самолетах
Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник возмущен японской авиакомпанией Japan Airlines, которая решила отказаться от обращения «леди и джентельмены» и заменить его на «все пассажиры». Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Он рассказал, что резко против «такого». Также Сытник уточнил, что если его знакомые руководители авиакомпаний поступят по примеру Японии, то он будет громко выражать свой гнев.
«Мое гневное выступление будет не только по телефону, в закулисье, а прямо на первом же телевидении буду драть их во все дела», — пообещал он.