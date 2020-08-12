Заслуженный пилот РФ предупредил, что перерыв в полетах может отразиться на безопасности

Сытник заметил, что на персональной подготовке летного состава сказывается перерыв в полетах. По его словам, на безопасности полетов это может косвенно отразиться.

Он напомнил, что во времена Советского Союза пилоты после перерыва в работе более 90 дней должны были пройти предполетную подготовку. Кроме занятий на тренажерах они тренировались в аэродромных условиях с командиром на борту. К самостоятельным полетам их допускали только после этого.

Собеседник информагентства обратил внимание на то, что сейчас подобных тренировок не проводят. По его мнению, сегодня подготовка пилотов оставляет желать лучшего, поэтому некоторые аварии происходят из-за недочетов летного состава.

Ранее генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин пояснил, что новейший истребитель Су-57 оснастили высокотехнологичным остеклением, которое защитит летчика от последствий ядерного взрыва: светового, электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений.