Заслуженный летчик объяснил, почему не закрылась дверь вылетевшего из Сочи лайнера

Вылетевший из Сочи в Санкт-Петербург лайнер вернулся в пункт отправления из-за проблем с дверью. Она не закрылась из-за ремня, который попал в проем. Об этом «360» рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

«И я так садился. Закрывали дверь инженеры, и фал там такой, который держит от выпадения людей, ремень. <…> Этот ремень попал между дверью и фюзеляжем. На четырех тысячах [метров высоты] сработала разгерметизация. Пришлось вернуться, сесть. Очень неприятный инцидент был», — сообщил Сытник.

По словам собеседника, такое бывает часто — техники забывают плотно закрыть люк или под него попадает какой-то предмет. Воздуха, который в самолет нагнетают компрессоры, не хватает, поэтому загорается лампочка разгерметизации.

«Ничего страшного в этом нет. Для этого экипаж и сидит, и принимает командир решение о возврате», — добавил Сытник и подчеркнул, что наказание за это ждет всех.

Ночью самолет авиакомпании Azur Air, вылетевший в Санкт-Петербург, вернулся в Сочи из-за сообщения о разгерметизации кабины. Позже появилась информация, что так произошло из-за плохо закрытой двери.