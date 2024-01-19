Общество 19 января 2024, 10:38 Заслуженный артист России Шиленков умер в отеле в центре Москвы Mash: тело заслуженного артиста России Шиленкова нашли в отеле в центре Москвы РИА «Новости»

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Заслуженного артиста России Михаила Шиленкова нашли мертвым в Москве. Его тело больше суток пролежало в ванной отеля «Лемар». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в отеле мужчина оказался на днях, но больше оттуда не выходил и не отвечал на стук в дверь. Сотрудники вызвали спецслужбы. Тело артиста нашли в ванной без признаков насилия.

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Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Артист страдал сердечными заболеваниями и гипертонией из-за лишнего веса. Кроме того, у него были проблемы с печенью.

Михаил Шиленков был солистом Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. 27 января он должен был выступать в столичной государственной академической филармонии.