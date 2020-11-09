Заслуженный артист РФ Тепляков умер от коронавируса
Режиссер и педагог Валентин Тепляков ушел из жизни на 70-м году, передает РИА ФАН со ссылкой на сайт ГИТИСа (Российский институт театрального искусства).
Сотрудники ГИТИСа рассказали, что Тепляков скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Представители института выразили родным и близким режиссера свои соболезнования. По данным информагентства, Тепляков преподавал в учебном заведении более 30 лет. Отмечается, что он занимал пост декана актерского факультета.