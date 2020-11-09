Заслуженный артист РФ Тепляков умер от коронавируса

Сотрудники ГИТИСа рассказали, что Тепляков скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Представители института выразили родным и близким режиссера свои соболезнования. По данным информагентства, Тепляков преподавал в учебном заведении более 30 лет. Отмечается, что он занимал пост декана актерского факультета.