Общество 03 июля 2023, 18:01 Заслуженные работники соцсферы Петербурга впервые получат почетное звание и нагрудный знак

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Сотрудники социальной сферы впервые получат почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Санкт-Петербурга». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Награду утвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2022 году. В этом году к награждению почетным званием представили 14 человек, которые не менее 15 лет отработали в учреждениях социальной защиты.

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Отмечается, что отличившиеся сотрудники к почетному званию также получат серебряный нагрудный знак.