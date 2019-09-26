Заслуженного педагога возмутила отмена «звонка для учителя»

Сигнал к отдыху по СанПиН. Звонок — не для учителя Подробнее

«Я не поддерживаю данное решение. Прокуратура действует формально, а мы, педагоги, не можем действовать формально. К сожалению, на практике невозможно завершить урок со звонком. Нужно договорить, закончить мысль, попрощаться с учениками», — объяснил Ямбург.

Он признался, что ему самому неоднократно приходилось задерживать учеников. Заслуженному педагогу России не хватало времени продиктовать домашнее задание, заполнить журнал.

Ямбург отметил, что российским педагогам приходится объяснять школьникам большой объем материала. Он предположил ввести еще один, предупредительный, звонок за пять минут до конца урока. Кроме того, он считает, что единые правила необходимо распространить на все российские школы.

Новосибирская прокуратура опротестовала правило «звонок для учителя», которое нарушает законные права детей. Ведомство позволило школьникам покидать класс по звонку, а не по разрешению педагога. Председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова, в свою очередь, напомнила педагогам в беседе с «360», что продолжительность урока в школах зафиксирована нормами СанПиН.