Зашел сюда ради шутки. Что еще не стоит писать в Tinder

По ее мнению, пользователям не стоит указывать свой рост. Ведь это может оттолкнуть людей, которые обычно не обращают внимание на этот параметр. С другой стороны, писать о своем росте можно и с юмором.

«157 сантиметров, но это последний раз, когда тебе придется так низко пасть», — предложила такой шутливый вариант Понтон.

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Также она заявила, что не считает удачной фразу: «Давай отправимся навстречу приключениям!» Лучше, по ее словам, задать у себя в профиле вопрос, каким человек видит свое первое свидание. Блогер указала, что это должно привлечь внимание потенциального партнера.

Юзерам не следует врать, что они зарегистрировались в Tinder ради шутки. Ведь после таких признаний люди не будут относиться к владельцу аккаунта всерьез.

Кроме того, Понтон рекомендовала не злоупотреблять фразой: «Если я поставил суперлайк, это было случайно». Ведь так автор такого заявления может обидеть других пользователей.