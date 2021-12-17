Заселиться в кубанские отели можно будет только по QR-коду

Власти Краснодарского края с 30 декабря разрешат заселяться в отели только при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. Об этом ТАСС сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.

«С 30 декабря заселение в коллективные средства размещения будет возможно только по QR-кодам либо со справкой о перенесенном заболевании», — отметила она

Летом на Кубани ввели правила, согласно которым заселиться в отели можно было только вакцинированным, переболевшим туристам или тем, кто дает добровольное согласие на прохождение вакцинации. По наблюдению Золотухиной, последнее выбирают лишь 1-2%, большинство туристов приезжают уже вакцинированными.

Ранее блогер Саша Коновалова выяснила, с представителями каких национальностей не любят отдыхать в отеле россияне. На первом месте оказались немцы — многие считают, что им «по блату» выделяют лучшие ресурсы отелей. А совсем нет претензий к жителям Белоруссии.