20 декабря 2022, 17:19
Заселение в дома Кондратьевского жилмассива в Петербурге после капремонта начнется в 2023 году
Жильцы смогут заселиться в дома Кондратьевского жилмассива в Санкт-Петербурге уже в следующем году. Капитально будут отремонтированы корпуса 1,9 10 и 11, сообщила газета «Петербургский дневник».
Ремонт будет завершен уже до конца этого года. Отмечается, что в отделанных корпусах будут однокомнатные и трехкомнатные квартиры с натяжными потолками.
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Кроме того, в ходе ремонта рабочие заменили все деревянные перегородки и перекрытия.
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Ремонтные работы
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