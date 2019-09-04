Заседания нижней палаты парламента Казахстана будут проходить в онлайн-режиме

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин обозначил, что работа законодателей будет проходить в открытом режиме при конструктивном взаимодействии как с представителями СМИ, так и с гражданским обществом.

«Перед нами стоят большие, серьезные задачи, и мы должны оперативно ими заняться», — призвал Нигматулин.

Что касается полного перехода казахского алфавита на латиницу, то, по данным издания, он должен будет произойти до 2025 года.