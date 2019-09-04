Заседания нижней палаты парламента Казахстана будут проходить в онлайн-режиме
Нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) перешла на латиницу. Кроме того, в онлайн-режиме будут вестись трансляции со всех пленарных заседаний. Это коснется заседаний комитетов, рабочих групп и презентаций по законопроектам. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на местные СМИ.
Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин обозначил, что работа законодателей будет проходить в открытом режиме при конструктивном взаимодействии как с представителями СМИ, так и с гражданским обществом.
«Перед нами стоят большие, серьезные задачи, и мы должны оперативно ими заняться», — призвал Нигматулин.
Что касается полного перехода казахского алфавита на латиницу, то, по данным издания, он должен будет произойти до 2025 года.