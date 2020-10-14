Заседания Мособлдумы станут проходить онлайн из-за ситуации с коронавирусом

«Такое решение принято исходя из соображений безопасности. Несмотря на то, что открыли мы осеннюю сессию очно, заседания комитетов проходили преимущественно в формате ВКС (видеосвязи — прим. ред). Помимо того, удаленно у нас работают и сотрудники пенсионного возраста, и страдающие хроническими заболеваниями», — приводит пресс-центр слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.

По его словам, депутаты будут работать в таком режиме до тех пор, пока ситуация не придет в норму. Брынцалов уверил, что никаких накладок и проволочек с рассмотрением и принятием законов не будет, так как схему дистанционной работы уже отточили.

Ситуация с коронавирусом в России начала ухудшаться в сентябре. Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 стало резко увеличиваться. За минувшие 24 часа подмосковные медики обнаружили 429 случаев заражения коронавирусом (за все время пандемии — 78 680 случаев). За время пандемии от COVID-19 в регионе умерли 1434 человека.