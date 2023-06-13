Общество 13 июня 2023, 13:34 Заседания Евразийского женского форума пройдут в рамках ПМЭФ

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Мероприятия Евразийского женского форума (ЕЖФ) пройдут во время работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Программа стенда ЕЖФ будет включать множество дискуссий, интервью с женщинами-лидерами, а также презентацию ряда проектов Совета Евразийского женского форума.

Посетители мероприятия смогут познакомиться с результатами исследований ведущих экспертов из финансового сектора и сферы подбора персонала. Во время работы стенда они дадут оценку уровня инвестиционной активности, а также расскажут об особенностях карьерного развития женщин.

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На стенде женского форума пройдет заседание Международного совета по поддержке и развитию женщин в промышленности и технологиях. Ожидается, что оно станет одним из центральных событий этой площадки. В нем примут участие представители 11 стран, среди которых — Индия, Индонезия, Турция, ЮАР и Казахстан. Участники заседания рассмотрят новые подходы для расширения участия женщин в высокотехнологичных отраслях.