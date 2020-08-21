Заседание Совета молодых следователей состоялось в Подмосковье
«Знание — сила. Если следователь, как специалист, подготовлен на высоком уровне, то и отношение к нему соответствующее не только в коллективе, но и среди представителей других ведомств. Нельзя забывать, что профессия следователя дает не только большие права, но и налагает высокую ответственность, ведь в руках следователя находятся судьбы людей», — заявил Стариков.
Глава подмосковного СК призвал молодых следователей постоянно совершенствовать свои знания и повышать профессиональный уровень. Участники мероприятия обсудили насущные проблемы работы молодых следователей подмосковного ведомства и задали вопросы своему главному руководителю.
Совет, который специально создали для обсуждения конкретных насущных проблем в деятельности следователей, прошел в формате «круглого стола». После встречи молодым следователям устроили экскурсию по музею парка «Патриот».