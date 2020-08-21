Заседание Совета молодых следователей состоялось в Подмосковье

Молодые подмосковные следователи собрались 20 августа на заседание совета под председательством и. о. руководителя СУ СК России по региону Александра Старикова в парке «Патриот». Они обсудили с опытными коллегами наставничество в работе, важность образования и общей культуры для их труда.

«Знание — сила. Если следователь, как специалист, подготовлен на высоком уровне, то и отношение к нему соответствующее не только в коллективе, но и среди представителей других ведомств. Нельзя забывать, что профессия следователя дает не только большие права, но и налагает высокую ответственность, ведь в руках следователя находятся судьбы людей», — заявил Стариков.

Источник фото: телеканал «360»

Глава подмосковного СК призвал молодых следователей постоянно совершенствовать свои знания и повышать профессиональный уровень. Участники мероприятия обсудили насущные проблемы работы молодых следователей подмосковного ведомства и задали вопросы своему главному руководителю.

Совет, который специально создали для обсуждения конкретных насущных проблем в деятельности следователей, прошел в формате «круглого стола». После встречи молодым следователям устроили экскурсию по музею парка «Патриот».