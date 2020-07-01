Заседание рабочей группы по поправкам к Конституции России может состояться до конца недели

Заседание рабочей группы по поправкам к Конституции России может состояться до конца этой недели. Нельзя исключать, что в ней примет участие президент страны Владимир Путин.

Об этом заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Его слова процитировало РИА «Новости».

Мы буквально решим это (назначим дату — прим. ред.) сегодня вечером. Члены рабочей группы будут совещаться, и мы решим, когда лучше провести итоговое заседание (рабочей группы — прим. ред). Есть несколько вариантов, думаю, до конца недели проведем Андрей Клишас.

Он отметил, что нельзя исключить участие в итоговом заседании Владимира Путина. Однако сенатор отметил, что график главы государства не в его руках, поэтому с уверенностью говорить о том, будет ли президент на заседании или нет — нельзя.

По информации ЦИК явка россиян на голосование достигла 58,11%. Благодаря онлайн счетчику, который заработал в информационном центре, данные по явке обновляются в режиме реального времени.

Голосование по поправкам к Конституции России стартовало 25 июня. Оно продлится семь дней и завершится 1 июля. Россияне смогут сделать свой выбор до 20:00 — после этого избирательные участки закроются. Чтобы каждый желающий проголосовать смог это сделать, 1 июля объявили нерабочим днем.