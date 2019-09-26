Заседание по приговору Павлу Устинову перенесли

Устинов записал видеообращение после выхода из СИЗО Подробнее

Генеральная прокуратура, оспаривающая приговор Устинову, отметила, что исправление актера возможно без лишения его свободы.

«В апелляционном представлении заместитель генерального прокурора указывает на то, что по данному уголовному делу возможно добиться исправления и перевоспитания осужденного, а также восстановления социальной справедливости без его реальной изоляции от общества», — сказано в представлении Генпрокуратуры на приговор Устинову. Об этом написал «Интерфакс».

Получивший вывих старший сержант Александр Лягин назвал приговор суровым и поддержал решение его смягчить.

Также ведомство считает, что во время вынесения приговора суд не учел в полной мере положительной характеристики Устинова. Генпрокуратура полагает, что суд не рассмотрел возможность изменения категории совершенного актером преступления на менее тяжкую.

В свою очередь, защита Устинова просит полностью его оправдать. По мнению адвокатов актера, в его действиях не было состава преступления.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к представителю правоохранительных органов во время несанкционированной акции 3 августа. Этот случай получил большой общественный резонанс.

В поддержку Устинова выступили актеры, журналисты, правозащитники, а также секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. После этого Генпрокуратура обжаловала приговор. Находившийся под стражей молодой человек был выпущен на свободу под подписку о невыезде. Обвинение потребовало вынести наказание, которое не будет связано с лишением свободы.