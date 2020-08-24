Заседание по делу Ефремова перенесли на 31 августа

Судья перенесла рассмотрение дела о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова на 31 августа. Заседание начнется в 11:00, передает корреспондент «360».

Это связано с тем, что ранее Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его коллеги Елизаветы Шаргородской. Новых защитников артист пока не нашел.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Он, будучи нетрезвым, сел за руль своего автомобиля и допустил столкновение со встречной машиной. Это был фургон курьера по доставке еды Сергея Захарова. Через несколько часов мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Ефремова задержали, а потом отправили под домашний арест. Судебный процесс над ним начался в августе. На одном из-заседаний актер заявил, что не может признать вину, так как не помнит момента аварии.

На другом слушании артист не смог присутствовать из-за того, что плохо себя почувствовал. Его госпитализировали прямо из здания суда. Врачи подозревали у Ефремова инсульт.

Недавно адвокат Эльман Пашаев в качестве свидетеля защиты вызвал мужчину, который заявлял о том, что на водительском месте сразу после ДТП видел не актера, а какого-то другого мужчину. Правда позже выяснялось, что очевидец в тот момент был нетрезв и у него плохое зрение.