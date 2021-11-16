Заседание комитета горсовета прошло в Омске

Заседание комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка прошло в Омске. Об этом сообщил Infox.ru.

Депутаты горсовета обсудили статьи, которые необходимо включить в городской бюджет. В частности, было внесено предложение поддержать городских дружинников.

«Из доклада представителя администрации города я понял, что у дружинников есть социальная страховка. Но есть еще и волонтеры, которые также во многом способствуют поддержанию общественного порядка в Омске. Почему бы не помочь и им? Думаю, расходы на волонтеров также необходимо запланировать в бюджет», — высказался вице-спикер Юрий Тетянников.

Кроме того, депутаты сошлись во мнении, что в бюджет необходимо заложить средства на программы по профилактике правонарушений среди подростков.