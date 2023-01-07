Общество 07 января 2023, 14:14 Защиту Россией традиционных ценностей сравнили с борьбой за будущее человечества Патриарх Кирилл назвал защиту традиционных ценностей борьбой за будущее человечества РИА «Новости»

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Принятые в России законы о защите традиционных ценностей и нравственных принципов стали частью борьбы за будущее человечества. Об этом в интервью на телеканале «Россия 1» заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он подчеркнул, что среди принятых в стране нравственных ценностей также есть сохранение веры, которая дает надежду на будущее.

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«Мы боремся за то, чтобы человеческая цивилизация оставалась жизнеспособной. И покуда эта работа и эта вера будут сохраняться, останется надежда на будущее. В этом смысле, конечно, совершенно особая роль у нашей страны», — заявил Кирилл.

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Глава Русской православной церкви подчеркнул, что выпавшие на долю России испытания и негативное давление стран Запада только укрепило людей. Патриарх сослался на свой опыт общения с россиянами разного положения. Он подчеркнул, что не увидел в них ослабления из-за проблем.

Комментируя принятые в России законы о запрете пропаганды ЛГБТ и защите традиционных ценностей патриарх подчеркнул, что речь в данном случае не идет о репрессиях людей, а о позиции государства по отношению к этим явлениям.

«Они перестают быть, что называется, некой нормой, чем они являются в других обществах. Государство <...> заявляет о своей нравственной позиции, и вот это чрезвычайно важно. <...> Это свидетельствует о том, что нравственные вопросы, вопросы духовной жизни людей небезразличны для современной российской власти», — добавил глава РПЦ.

Законопроект о запрете нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу в России 5 декабря 2022 года. Документ запрещает продажу товаров с информацией об ЛГБТ, показ их в положительном ключе в кино, литературе и интернете.