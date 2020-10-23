Защиту персональных данных россиян поручат цифровым профсоюзам

Персональные данные россиян необходимо защищать от утечек и незаконного использования. Для этого в стране нужны цифровые профсоюзы.

Специальный представитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков заметил, что именно этим объединениям планируют поручить в перспективе обеспечение безопасности личной информации жителей РФ. Его позицию привело РИА «Новости».

Мошенники придумывают все новые способы заработать, в том числе и благодаря персональным данным. Эксперты не исключили, что во вред могут пойти планы «Сбера» и мэрии Москвы по сбору сведений о перемещениях и расходах россиян. Информацией вполне могут завладеть злоумышленники.

IT-бизнес попросил у столичных властей отменить требование по сбору данных сотрудников компаний на удаленке. В предпринимательской среде считают, что разглашение персональных данных без ведома граждан нарушает их права. В соответствующем указе не прописан механизм согласия или отказа от передачи подобной информации.

Одновременно с этим большинство россиян не против делиться личной информацией, если это поможет в борьбе с коронавирусом.