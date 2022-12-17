Общество 17 декабря 2022, 12:03 Защитный купол начали монтировать над Запорожской атомной станцией Член совета ВГА Рогов: над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС построят купол

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Над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской атомной электростанции монтируют защитный купол. Предполагается, что он будет спасать от осколков и самодельных взрывных устройств, которые сбрасывают украинские беспилотники, написал в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Пока он спасет от осколков и СВУ с дронов. В дальнейшем будет серьезнее», — отметил Рогов.

Украинские боевики регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. В ситуацию на ней вмешалось Международное агентство по атомной энергетике. МАГАТЭ требует прекратить обстрелы. Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что прямые переговоры России, Украины и МАГАТЭ по защитной зоне на атомной станции невозможны из-за состояния отношений РФ и Украины, поэтому руководство МАГАТЭ общается с обеими сторонами по отдельности. Однако он отметил, что постепенно достичь договоренности можно.

С осени право на эксплуатацию станции получила АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», писало Nation News. Одна из главных задач компании — обеспечить безопасности работы ЗАЭС.