Защитные маски в Подмосковье раздадут бесплатно малообеспеченным семьям и пенсионерам

Жителям Московской области бесплатно раздадут защитные маски. Наборы развезут малообеспеченным пенсионерам и семьям с низким уровнем дохода. Поручение дал глава региона Андрей Воробьев.

Маски начали раздавать бесплатно с начала апреля на всех постах ГИБДД в области. Помогали в этом и подмосковные волонтеры. Работу в этом направлении власти решили продолжить.

«Бесплатные наборы с масками получат малообеспеченные пенсионеры — таких у нас в регионе более 160 тысяч, еще 46 тысяч наборов будет доставлено малообеспеченным семьям», — пояснил губернатор Московской области.

Маски адресатам привезут волонтеры или сотрудники соцзащиты. Их раздачу организовали в сотрудничестве с РПЦ, благотворительными организациями и представителями бизнес-сообщества.

Первая партия медицинских масок в количестве 802 тысяч штук поступила в Подмосковье благодаря поддержке председателя отдела внешних связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона. Помогли в этом предприниматель из Швейцарии ливанского происхождения Абдалла Шатила и благотворительный фонд «Протек».

Средства защиты передадут семьям с детьми, доход которых не превышает величину регионального прожиточного минимума. Передадут их и пожилым людям, которые получают социальную доплату к пенсии.

Семьям с детьми выдадут набор из 20 масок, а пенсионерам — из шести. Всего жителям Московской области развезут около двух миллионов масок.

В Подмосковье с начала эпидемии подтвердили 41 958 случаев COVID-19. Из них 9877 выздоровели, 534 скончались.