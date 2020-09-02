Защитники прав потребителей одобрили запрет на фото книг из магазинов

Он уточнил, что следует запретить фотографировать содержание книг, а обложек — нет. В целом эксперт счел это нормальной практикой.

«Думаю, Минпромторг реагирует на жалобы больших книжных магазинов, если для них это проблема, то ничего сверхстрашного для потребителей я не вижу», — рассказал Янин.