Защитник Михаила Хачатуряна не увидел «ничего плохого» в избиении сестер. Но в переписке он говорил обратное

Текст разговора между Арменом Хачатуряном, племянником убитого дочерьми Михаила Хачатуряна, и одной из сестер, Ангелиной опубликован рядом СМИ и приобщен к материалам дела. Из переписки следует, что Армен был в курсе постоянных издевательств отца над сестрами. Племянник объяснил факты, которые вскрылись после публикации разговора: девочки пострадали за вранье, ничего плохого в этом нет.

«Да там такая *** (фигня), что я и внимания не обращаю. Это все желтая пресса. Давайте проясним ситуацию, чтобы было понимание. Михаила сделали тираном и таким человеком, что я не знаю. Если обвиняемая сторона говорит, что есть тайна следствия и мы не можем делиться никакой информацией, и тут они выбрасывают эти вот переписки — что они хотят этим доказать? Мне просто непонятно», — рассказал Армен «360».

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По его словам, действительно, Михаил воспитывал своих трех дочерей «чуть жестче», чем обычно принято в семьях. Его методы воспитания были жесткими, и об этом было рассказано всем. А что касается ключей, о которых идет речь в переписке и которыми отец избил Ангелину, то это, по словам племянника убитого, тоже можно объяснить.

«Ситуация какая. Каждое воскресенье он ездил в церковь. И когда из церкви возвращался, позвонил в звонок и увидел ключи в замке. И обратился к девочкам с вопросом — выходили ли они на улицу. Девочки сказали, что сидели дома. Тогда возникает вопрос: откуда вырисовываются ключи? А он никогда не любил вранье. И он взял, кинул ключи в Ангелину и попал в лицо. Вот и все, вот какая была история с этой фотографией. Ничего здесь плохого я не вижу», — добавил Армен.