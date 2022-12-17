Общество 17 декабря 2022, 20:53 Защитная конструкция уберегла ЗАЭС от попадания снарядов ВСУ Советник главы «Росэнергатома» Карчаа: защитная конструкция приняла на себя удары ВСУ РИА «Новости»

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Дополнительная защитная конструкция, воздвигнутая вокруг хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции, помогла избежать повреждения объекта в ходе обстрела украинских военных. Об этом ТАСС рассказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Защитная стенка приняла на себя осколки снарядов ВСУ, выпущенные 20 и 21 ноября», — сообщил он.

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Карчаа отметил, что вопрос о необходимости оснащения ЗАЭС дополнительной защитой встал после начала активных обстрелов ВСУ станции в июле.

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Инженеры возвели защитное сооружение, которое закрыло хранилище ядерных отходов от ударов ВСУ со стороны населенных пунктов Никополь и Марганец.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что защита ЗАЭС представляет собой купол, который накроет наиболее уязвимые части станции от попадания украинских снарядов, которые сбрасывают с украинских беспилотников. Рогов отмечал, что сейчас идет работа над повышением прочности купола, чтобы защитить станцию от любых угроз, сообщил сайт «Утро.ру».