Защита персональных данных при работе с сервисами и компаниями на 100% невозможна. Такое мнение озвучил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, написал сайт NEWS.ru.

Чаще всего утечка происходит за счет нелицензионных приложений или ОС, либо по вине самих организаций.

«Никак не защитить, это утечки из сервиса, где ваши данные по умолчанию есть телефоны, адреса, комментарии, какие-то заказы, слив идет изнутри компании. Потеря личных данных идет, как правило, за счет того, что люди либо ставят себе „трояны“ на ПК или телефон, либо они работают с „крякнутыми“, взломанными программами. Это прямой путь к тому, чтобы подсадить себе заразу. Эти люди не пользуются антивирусом или игнорируют его предупреждения. Второй момент — отдавать свои данные нужно только тем компаниям, которым доверяешь», — сообщил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что данные сотни тысяч карт клиентов российских банков появились на теневых форумах. Эксперты заверили, что утечка информации не грозит серьезными последствиями, поскольку мошенники получают лишь данные об имени держателя карты и о том, какой банк ее выпустил.