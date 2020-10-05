Защитит ли банковская страховка от мошенников? Ответил юрист

Специалист заметил, что если человек пошел на поводу у аферистов и назвал им какие-то цифры и личную информацию, после чего деньги ушли с карты, то банк не обязан выплачивать какую-либо компенсацию.

«Если начнут страховать такие случаи, можно предположить, что массово будут переводить деньги на деревню дедушке и говорить, что меня обманули», — отметил Алексеев.

Если в отношении счета совершили взлом, при котором не называлось никаких цифр и не передавалось никакой информации, а деньги списали, нужно срочно обращаться в банк.

«Банк обязан произвести возврат этих денежных средств», — добавил эксперт.