Защита журналистки Прокопьевой обжаловала штраф за оправдание терроризма

Решение суда, признавшего виновной журналистку Светлану Прокопьеву в оправдании терроризма, и назначившего штраф в размере 500 тысяч рублей, было обжаловано ее защитой.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Виталий Черкасов. По его словам, доказательства защиты суд не принял и не оценил.

«Апелляционная жалоба подана. Мы не согласны с приговором, считаем его незаконным и необоснованным, выводы противоречивые. Все доказательства стороны защиты не приняты судом и им не была дана оценка в решении суда», — сказал Черкасов.

В беседе с РБК он признал, что в ходе процесса была выполнена основная задача, Прокопьевой был вынесен приговор, не связанный с лишением свободы. Журналистка продолжит работу, так как суд не лишал ее права заниматься профессиональной деятельностью. По мнению Черкасова, в ее действиях не было состава преступления.

Адвокат уточнил, что Прокопьева признавала авторство колонки, но это не может являться частичным признанием вины, на котором настаивал суд.

Уголовное дело в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено в феврале 2019 года после того, как она высказала свое мнение о причинах теракта в Архангельске в 2018 году, когда погиб один человек.