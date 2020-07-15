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    15 июля 2020, 23:31

    Защита журналистки Прокопьевой обжаловала штраф за оправдание терроризма

    Анастасия Кукова

    Решение суда, признавшего виновной журналистку Светлану Прокопьеву в оправдании терроризма, и назначившего штраф в размере 500 тысяч рублей, было обжаловано ее защитой.
    Защита журналистки Прокопьевой обжаловала штраф за оправдание терроризма

    Об этом ТАСС сообщил адвокат Виталий Черкасов. По его словам, доказательства защиты суд не принял и не оценил.

    «Апелляционная жалоба подана. Мы не согласны с приговором, считаем его незаконным и необоснованным, выводы противоречивые. Все доказательства стороны защиты не приняты судом и им не была дана оценка в решении суда», — сказал Черкасов.

    В беседе с РБК он признал, что в ходе процесса была выполнена основная задача, Прокопьевой был вынесен приговор, не связанный с лишением свободы. Журналистка продолжит работу, так как суд не лишал ее права заниматься профессиональной деятельностью. По мнению Черкасова, в ее действиях не было состава преступления.

    Адвокат уточнил, что Прокопьева признавала авторство колонки, но это не может являться частичным признанием вины, на котором настаивал суд.

    Уголовное дело в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено в феврале 2019 года после того, как она высказала свое мнение о причинах теракта в Архангельске в 2018 году, когда погиб один человек.