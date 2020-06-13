Защита животных и экологии. Важные, но мало обсуждаемые поправки в Конституцию

В Конституцию предполагается внести более 200 поправок. Если с индексациями пенсий все понятно, то с нововведениями о защите животных и развитии экологической культуры знакому могут быть не все. «360» рассказывает о важных, но мало обсуждаемых поправках.

Если поправки примут, то сохранение природы может стать конституционным обязательством. Вместе с ним в Конституцию войдут развитие экологической культуры и ответственное отношение к животным.

Нововведения в области экологии появились в статье про полномочия федерального Правительства. И это далеко не все возможные изменения в работе этого органа государственной власти. При этом измениться может также работа Совета Федерации и Госдумы.

Например, высокопоставленные федеральные чиновники, судьи, депутаты должны будут отказаться от иностранного гражданства, вида на жительство в другой стране и счетов за рубежом. Более того, поправки в Конституцию предусматривают расположение федеральных органов госвласти не только в Москве. Они отправятся в регионы.

Новые подходы в управлении могут коснуться не только госаппарата, но и медицины.

«В сегодняшней экономической ситуации сделать здравоохранение России одним из лучших сложно. Но нужно. И залогом этого являются те разделы Конституции», — заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Доступная медпомощь, распределение ответственности по охране здоровья на всех уровнях: будь-то региональный Минздрав или администрация города. Все это поможет вывести медицину на новый уровень. Более того, ситуация с коронавирусом показала, что излишнего внимания к вопросам здравоохранения не бывает.

По словам политолога Александра Асафова, поправки в Конституцию охватывают сразу несколько больших для страны направлений.

«Все 206 изменений важны. Уточняют какие-то не прописанные ранее вещи. Или более адекватно прописывают инструменты наших внутренних политических процессов, систем устройства российской власти. Безусловно, эти изменения назрели очень давно, — отметил он.

Но защита животных и изменения в области медицины это далеко не все поправки. Закрепить в главном законе страны хотят еще защиту исторической правды, защиту семьи и детства, адресную соцпомощь. Еще в списке есть индексация пенсий, пособий и повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.

Со всеми поправками можно ознакомиться на сайте конституция2020.рф. Само голосование по поправкам стартует 25 июня. Россияне смогут определиться с выбором по 1 июля включительно.