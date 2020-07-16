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    16 июля 2020, 20:14

    Защита Сафронова объяснила, почему суд убрал сведения по сотруднику разведки Чехии

    Алена Макаренко

    Мосгорсуд убрал из постановления об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сведения о его взаимодействии с сотрудником разведки Чехии. Об этом рассказал адвокат Иван Павлов, сообщило РИА «Новости».
    Защита Сафронова объяснила, почему суд убрал сведения по сотруднику разведки Чехии

    Высший судебный орган Москвы выяснил, что суд первой инстанции безосновательно пришел к такому выводу.

    «Мы связываем это с тем, что ничего не представлялось в Лефортовском суде, чтобы суд пришел к такому выводу. Это исключение на судьбу Сафронова, к сожалению, никак не влияет», — сказал Павлов.

    Ранее Мосгорсуд признал арест Сафронова законным и оставил его в СИЗО. Заседание проходило в закрытом формате, обвиняемого охраняли три сотрудника ФСБ.

    Сафронова задержали 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца — до 6 сентября. Бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» следствие обвиняет в передаче иностранным агентам информации, содержащей государственную тайну.

    Сафронов не признает свою вину. В поддержку него выступили более 20 общественных деятелей и его коллег из СМИ. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвиняемого талантливым журналистом. Глава государства знает о деле Сафронова, но его реакция не известна.