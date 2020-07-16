Защита Сафронова объяснила, почему суд убрал сведения по сотруднику разведки Чехии

Высший судебный орган Москвы выяснил, что суд первой инстанции безосновательно пришел к такому выводу.

«Мы связываем это с тем, что ничего не представлялось в Лефортовском суде, чтобы суд пришел к такому выводу. Это исключение на судьбу Сафронова, к сожалению, никак не влияет», — сказал Павлов.

Ранее Мосгорсуд признал арест Сафронова законным и оставил его в СИЗО. Заседание проходило в закрытом формате, обвиняемого охраняли три сотрудника ФСБ.

Сафронова задержали 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца — до 6 сентября. Бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» следствие обвиняет в передаче иностранным агентам информации, содержащей государственную тайну.

Сафронов не признает свою вину. В поддержку него выступили более 20 общественных деятелей и его коллег из СМИ. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвиняемого талантливым журналистом. Глава государства знает о деле Сафронова, но его реакция не известна.