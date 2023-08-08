Общество 08 августа 2023, 13:23 Защита Сачкова обжаловала его приговор по делу о госизмене Адвокаты основателя Group-IB Ильи Сачкова обжаловали приговор по делу о госизмене РИА «Новости»

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Защита основателя компании Group-IB Ильи Сачкова направила жалобу на решение Мосгорсуда приговорить предпринимателя к 14 годам колонии. Речь идет о деле, которое касается госизмены. Об этом заявил его адвокат Сергей Афанасьев в комментарии ТАСС.

«Защита направила апелляционную жалобу на приговор», — рассказал он.

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Заседание по рассмотрению жалобы пройдет в Первом апелляционном суде. Адвокаты ждут его не раньше середины осени.

Приговор основателю Group-IB вынесли в конце июля 2023 года. Он получил 14 лет в колонии строгого режима. Также от него потребовали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Сачков находится под арестом с сентября 2021-го. Обвинение считает, что он в 2011 году передал секретные данные представителям иностранной разведки и, таким образом, нанес ущерб российским нацинтересам. Предприниматель свою вину не признал.