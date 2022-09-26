Частичная мобилизация в России: почему нужно идти в военкомат | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber «Защита родных — обязанность любого мужчины». Мама военного из Химок — о мобилизации Жительница Химок назвала защиту родных обязанностью каждого российского мужчины

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Защита своих родных и близких является обязанностью каждого настоящего мужчины. Об этом, отвечая на вопрос об отношении к мобилизации, «360» рассказала одна из жительниц Химок.

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«Это обязанность любого мужчины — идти туда, куда нужно, чтобы защитить детей и своих родных», — сообщила она.

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Женщина рассказала, что ее сын является кадровым военным ВС РФ, который участвовал в боевых действиях в Сирии, в Мариуполе и под Бахмутом.

«Конечно, я горжусь им. Но мне страшно, как и всем. Не бывает ни одного человека, который не испытывает страха. В первую очередь это страх за своих родных», — добавила она.

Также жительница напомнила, что в период Великой Отечественной войны у населения тоже был страх, однако последующие 75 лет люди прожили с мирным небом над головой.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В ряды Вооруженных сил привлекут военнообязанных мужчин, имеющих востребованную учетно-воинскую специальность и соответствующий боевой опыт. Всего мобилизуют около 300 тысяч россиян.

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