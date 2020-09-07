Защита потерпевших по делу Ефремова ответила на слова Пашаева о компромате

Защита потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова опровергла ранее сделанное заявление адвоката артиста Эльмана Пашаева о переписке, в которой якобы адвокат потерпевших просит собеседника за деньги привлечь Пашаева к уголовной ответственности.

«Насколько я знаю, Эльман Пашаев часто использовал якобы компрометирующую переписку оппонента для шантажа. Причем такую переписку он готовил сам», — рассказала РИА «Новости» адвокат Анна Бутырина, которая раньше работала его помощницей, а сейчас выступает на стороне родственников погибшего после ДТП Сергея Захарова.

По ее словам, Пашаев записывал номер телефона под именем своего конкурента и потом с этого номера присылал сообщения, а в ответ ему с другого номера, как правило своего же, пересылался «нужный ответ». После этого, как рассказала Бутырина, делался скриншот, на котором видны якобы сообщения оппонента с другим лицом.

Подобные скриншоты, по словам Бутыриной, Пашаев и раньше «очень умело и быстро использовал в судах и на стадии предварительного расследования, и это были не единичные случаи».

Эльман Пашаев ранее в эфире телеканала НТВ заявил, что собирается обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Адвокат в студии канала показал скриншот переписки между Бутыриной и другим абонентом. В переписке Бутырина якобы просит собеседника возбудить в отношении Пашаева уголовное дело и предлагает за это 30-40 тысяч долларов.