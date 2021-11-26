Защита от коронавируса при комбинации «Спутника V» и «Спутника Лайт» превысила 92%

Комбинация вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» показала высокую эффективность. Защита от коронавируса превышает 92%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, на это указывают данные из регистра вакцинированных, которые ему предоставили накануне, сообщило РИА «Новости».

«Комбинация вакцины „Спутник“ и ревакцинация „Спутником Лайт“ показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%», — рассказал Мурашко, выступая на пленарном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что в России выпустили в гражданский оборот около 85 миллионов комплектов вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

В октябре специалисты Центра имени Гамалеи приступили ко второй фазе клинических исследований назальной вакцины от коронавируса. Ее уже лично испытал президент России Владимир Путин. По его словам, он абсолютно ничего не почувствовал после приема препарата.