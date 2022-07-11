Защита новосибирского ученого Колкера заявила, что будет добиваться его реабилитации

Адвокаты физика Дмитрия Колкера намерены добиваться его полной реабилитации. Ученый умер два дня назад, но защита будет настаивать на продолжении расследования его дела. Такое заявление сделал адвокат Колкера Александр Федулов.

«Мы будем добиваться того, чтобы дела не прекращали, добиваться полной реабилитации… Ему вменяют разглашение государственной тайны. Мы будем доказывать, что это не так. В деталях пояснить не могу», — сказал адвокат. Его процитировало РИА «Новости».

Федулов подтвердил, что вменяемое ученому разглашение гостайны связано с его лекциями в Китае. Защитник добавил, что уже направил в Генпрокуратуру РФ и в Следственный комитет РФ обращения с просьбой оценить действия следствия и суда по делу Колкера. Однако ответа пока нет.

По словам защитника, адвокатов до сих пор официально не допустили к участию в уголовном деле физика. Из-за этого родные не могут получить его паспорт и не могу забрать тело для похорон.

«Тело до сих пор в Москве. Оно известно где, но получить пока (родственники) не могут. Объясняют отсутствием паспорта, а паспорт не отдают. Замкнутый круг пока», — объяснил Федулов.

Ранее 11 июля Новосибирский областной суд признал законным постановление Советского районного суда Новосибирска от 30 июня об аресте Дмитрия Колкера. Защита будет обжаловать это решение.

Дмитрия Колкера отправила под стражу до 29 августа по делу о госизмене. На прошлой неделе, 3 июля, стало известно о смерти ученого. Он умер в больнице Москвы, куда его доставили из СИЗО-2 ФСИН России.