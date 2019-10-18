«До двух миллионов было на карточке». Защита Михаила Хачатуряна заявила, что сестры могли сбежать

Адвокат Ольга Халикова рассказала на пресс-конференции в студии «360», что сестры Хачатурян могли избежать насилия отца и просто уйти из дома или даже уехать из страны. Для самостоятельной жизни у них было достаточно денег.

Племянник Михаила Хачатуряна решил доказать виновность сестер. Прямая трансляция Подробнее

«В материалах дела имеются выписки с банковской карты Крестины и Ангелины, и из данных карт видно, что девочки имели большие суммы денег, которые тратились ежедневно. Если берем период месяц-два, то это в районе миллиона, до двух миллионов рублей у них было на карточке. Поэтому отец их не ограничивал, они спокойно этими деньгами распоряжались», — рассказала адвокат родственников убитого Михаила Хачатуряна.

Юрист добавила, что на счету у девушек было до двух миллионов рублей в период один-два месяца. Отец дочерей в средствах не ограничивал — они спокойно этими деньгами распоряжались.

«Сестры Хачатурян имели и возможность покинуть данную квартиру, и деньгами располагали, чтобы покинуть страну и избежать этого насилия, не говоря уже о том, что они не могли якобы заявить в правоохранительные органы, что они подвергались этому насилию», — подытожила Халикова.

Адвокат также прокомментировала заявление адвокатов сестер Хачатурян о том, что убитый ими отец имел некий авторитет в правоохранительных органах и мог легко решить любой вопрос, если бы на него написали заявление. Халикова опровергла эту информацию и заявила, что в материалах дела есть справка — документ доказывает непричастность главы семейства Хачатурян к силовым структурам.

Племянник Михаила Хачатуряна Арсен, который также принимает участие в пресс-конференции «360», рассказал о том, что после убийства их квартира почему-то не была опечатана. Родственники убитого не успели поменять замки и обнаружили, что в жилище Хачатурян кто-то побывал — в квартире был беспорядок. Также на лестничной клетке возле квартиры после преступления видели Аурелию Дундук — мать сестер Хачатурян — в сопровождении адвоката и журналиста.

Михаил Хачатурян умер 27 июля 2018 года. Тело нашли на лестничной клетке около его квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве. Мужчине нанесли множественные колото-резаные ранения в области груди и шеи.

На следующий день по подозрению в убийстве задержали его дочерей: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. Девушки признали свою вину. Они заявили, что их отец был тираном и оказывал на них психологическое давление, а также применял насилие, в том числе и сексуальное.