20 декабря 2022, 14:23
Защита Яшина обжаловала приговор по делу о фейках про российскую армию
ТАСС: адвокаты Яшина обжаловали его приговор по делу о фейках про ВС РФ
Защита признанного иноагентом бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* обжаловала его приговор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей Мещанского суда Москвы.
Яшина* признали виновным в распространении недостоверной информации о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Суд 9 декабря приговорил его к 8,5 года колонии. Экс-депутат не признал свою вину. Его защита ранее заявляла о планах обжаловать судебное решение.
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Адвокат Мария Эйсмонт указала на несправедливость приговора. Она отметила, что ее подзащитный воспринял вынесенный вердикт спокойно.
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Уголовное дело против Яшина* возбудили в июле 2022 года. Следствие установило, что он в прямом эфире YouTube-канала распространил ложные сведения о действиях российских военных в Буче. При этом, как отмечали в СК, автор знал о недостоверности фотографий и видеоматериалов, которые использовал в стриме.
Суд постановил, что бывший депутат действовал по мотивам политической ненависти.
* Илья Яшин признан в России физическим лицом, исполняющим функции иноагента.
Суд
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