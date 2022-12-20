Общество 20 декабря 2022, 14:23 Защита Яшина обжаловала приговор по делу о фейках про российскую армию ТАСС: адвокаты Яшина обжаловали его приговор по делу о фейках про ВС РФ РИА «Новости»

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Защита признанного иноагентом бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* обжаловала его приговор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей Мещанского суда Москвы.

Яшина* признали виновным в распространении недостоверной информации о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Суд 9 декабря приговорил его к 8,5 года колонии. Экс-депутат не признал свою вину. Его защита ранее заявляла о планах обжаловать судебное решение.

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Адвокат Мария Эйсмонт указала на несправедливость приговора. Она отметила, что ее подзащитный воспринял вынесенный вердикт спокойно.

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Уголовное дело против Яшина* возбудили в июле 2022 года. Следствие установило, что он в прямом эфире YouTube-канала распространил ложные сведения о действиях российских военных в Буче. При этом, как отмечали в СК, автор знал о недостоверности фотографий и видеоматериалов, которые использовал в стриме.

Суд постановил, что бывший депутат действовал по мотивам политической ненависти.

* Илья Яшин признан в России физическим лицом, исполняющим функции иноагента.