Защита историка Соколова обвинила в его агрессии лекарства

Защита историка Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении своей студентки Анастасии Ещенко, настаивает на проведении фармакологической экспертизы. Его адвокат считает, что агрессию подзащитного могли вызвать медикаменты, которые он принимал.

Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Соколова Александр Почуев.

Дьявол кроется в деталях. Вероятнее всего, мы будем требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения медикаментозной версии агрессии Александр Почуев.

Защитник уточнил, что за день до убийства Соколов принимал несколько медикаментов, которые могли спровоцировать немотивированную агрессию. Почуев отметил, что по этому делу провели уже более 20 различных экспертиз, но ни одна из них не внесла в этот вопрос ясности.

Ранее стало известно, что историка и доцента СПбГУ Олега Соколова признали вменяемым. Защиту это решение не устроило — адвокат намерен просить о повторной экспертизе.

Убийство произошло 7 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов застрелил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко в его личной квартире в Петербурге — последнее время они жили там вместе. Через два дня историк решил избавиться от тела. Он расчленил его и попытался сбросить в реку Мойку. Сделать это ему не удалось: Соколов соскользнул в воду, когда в очередной раз сбрасывал в реку останки девушки.