Защита Бриттни Грайнер не исключила дальнейших попыток пересмотра приговора | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 17:23 Защита Бриттни Грайнер не исключила дальнейших попыток пересмотра приговора Адвокат Благоволина: в деле Грайнер нужно использовать все правовые инструменты защиты

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Решение Мосгорсуда по делу баскетболистки Бриттни Грайнер противоречит существующей судебной практике, заявила журналистам одна из адвокатов американки, Мария Благоволина. По ее словам, сторона защиты намерена использовать все правовые инструменты, чтобы добиться пересмотра приговора, но сначала этот вопрос нужно обсудить с подзащитной.

«Мы ждали каких-то хороших новостей, не дождались. Оставили в силе приговор Химкинского суда. Наши комментарии не меняются. Это противоречит всей существующей известной нам судебной практике на этот счет. По дальнейшим шагам мы должны, конечно, с Бриттни это все обсудить, нам нужно использовать все доступные средства правовой защиты. Но это будет ее решение», — сказала адвокат.

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Ее коллега Александр Бойков сообщил, что им хотелось бы верить в возможность обмена спортсменки, но информацией на этот счет они не обладают.

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Перед журналистами выступила и временный поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд. Она выразила сожаление по поводу решения Мосгорсуда, отметив, что сама Грайнер участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО. Там же она встретила и свой день рождения на прошлой неделе, заметила Руд. Благоволина добавила, что Грайнер в тот день общалась со своей семьей по телефону.

В Белом доме сегодня заявили, что продолжают работу по освобождению и возвращению в Штаты Бриттни Грайнер и администрация США готова принимать трудные решения, сообщили «Известия».

Грайнер задержали в феврале этого года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. Американку арестовали и возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств в значительном размере. В августе ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей.