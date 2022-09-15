Защищавшего Михаила Ефремова Пашаева снова лишили статуса адвоката | 360°

Общество 15 сентября 2022, 22:43 Поделиться Telegram

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Viber Защищавшего Михаила Ефремова Пашаева снова лишили статуса адвоката Совет Федеральной палаты адвокатов России вновь лишил статуса адвоката Эльмана Пашаева Pxhere.com

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Юрист Эльман Пашаев, который меньше недели назад вернул статус адвоката, снова его лишился. Это следует данных, из опубликованных на сайте Федеральной палаты адвокатов России.

«5 сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева», — сказано в сообщении.

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Совет ФПА России установил наличие неустранимых нарушений при получении Пашаевым статуса адвоката.

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Несколько дней назад Пашаев рассказывал СМИ, что снова приступил в работе в качестве адвоката с соответствующим статусом, отметило РИА «Новости».

Сам Пашаев заявил в комментарии «Газете.ru», что о приостановке статуса ничего не известно. Он задался вопросом, как его могут лишить этого статуса, если только выдали удостоверение.

«У меня даже информации нет, вы мне говорите сейчас», — отметил Пашаев.

Эльман Пашаев получил широкую известность во время судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым в деле о смертельном ДТП. Пашаев защищал обвиняемого. Процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов сторон, некоторые из них были и на телевидении. Из-за публичных высказываний по делу Пашаева и защитника потерпевшей стороны Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.

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