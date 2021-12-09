Защищался от поверивших в коронавирус. Стали известны показания стрелка из МФЦ

Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский», во время допроса заявил, что защищал себя от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Сомневаясь в адекватности стрелка, следователи направят его в ближайшее время на экспертизу.

Подполковник запаса Сергей Глазов убил двух человек и ранил четверых в МФЦ. Стрельбу он устроил из-за медицинской маски, которую не хотел надевать. Сразу после задержания стало понятно, что мужчина в неадекватном состоянии. Допрос задержанного еще больше заставил в этом убедиться. Первые результаты расследования нападения стали известны «Коммерсанту».

По данным расследования, Сергей Глазов приехал на велосипеде Stels в МФЦ, расположенный на первом этаже дома № 10 по 1-й Новокузьминской улице. В центре подошел к сотруднику Владимиру Шеменову, попросив выдать ему талончик на получение паспорта. В конце августа мужчине исполнилось 45 лет, из-за этого ему нужно было поменять документ.

Однако из-за ковидных ограничений в МФЦ нельзя находиться без маски, Шеменов попросил надеть Глазова средство защиты. В ответ получил распыление в глаза из перцового баллончика. Затем Глазов достал из-за пояса пистолет и убил выстрелом в упор. На этом стрелок не остановился, он убил охранника центра Алексея Рузлева, после открыл беспорядочную стрельбу по посетителям. В результате ранения получили еще четыре человека, в том числе ребенок. Среди пострадавших сотрудница МФЦ, которая находится в крайне тяжелом состоянии.

Обезвредил Глазова полицейский, работавший в центре, ему это удалось сделать, когда у стрелка заклинило пистолет. Если бы этого не произошло, жертв могло бы быть больше, так как у него оставалось 22 патрона.

Вину свою Глазов признал, на допросе рассказал, что изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета в 2020 году, чтобы защищаться от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Дома у стрелка нашли оборудование, с помощью которого он переделал пистолет, а также 16 тысяч швейцарских франков.

Во время следственных действий Глазов говорил, что стрелял в других людей, не участвовавших в конфликте, считая, что и они «верят в коронавирусную инфекцию».

По данным «Коммерсанта», Сергей Глазов родился в Москве. Жил один — ни жены, ни детей нет. До начала 2010 года служил в спецслужбах — ФСБ и СВР. После ушел досрочно в отставку, точная причина неизвестна, но по некоторым данным, она связана с состоянием здоровья. До 2013 года у стрелка хранилось больше оружия: травматические пистолеты WASP R и Streamer 1014, карабин «Сайга» и гладкоствольное полуавтоматическое ружье «Бекас-12 авто». Но восемь лет назад он все свое оружие продал.

В четверг, 9 декабря, Пресненский райсуд изберет меру пресечения Глазову. Его дело квалифицировали как убийство и покушение на массовое убийство, совершенные на почве внезапно возникшей личной неприязни.