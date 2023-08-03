Эксклюзив 03 августа 2023, 20:19 «Защищали голову, чтобы не пробило». Жителям пригорода Апшеронска пришлось спасаться от града Жители пригорода Апшеронска сняли на видео последствия выпавшего града

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Мощный град прошел 3 августа в пригороде Апшеронска в Краснодарском крае. Жители села Пригорное поделились фото и видео с необычными осадками с «360».

По словам одной из женщин, непогода настигла их во время отдыха на реке.

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«Защищали голову камнем, чтобы не пробило. Одновременно и страшно было, и смешно. Вокруг некуда бежать и негде укрыться. Я такого никогда не испытывала раньше», — рассказала она.

Судя по кадрам, некоторые градины достигали большого размера и напоминали теннисный мяч или яйцо.

Гигантский град наблюдался и в других населенных пункта Апшеронска. В результате непогоды побило крыши частных домов и сильно пострадали автомобили. Местные жители рассказали, что град шел примерно 30 минут.

В Краснодарском крае 3 августа объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о шквалистом ветре и ливнях с градом.