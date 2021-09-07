Защищающий журналиста Сафронова адвокат Павлов покинул Россию

Адвокат Иван Павлов, который защищает интересы обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, заявил, что покинул Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Против Павлова ранее завели дело о разглашении данных предварительного расследования. Адвокат заявлял, что оно связано с делом журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который является его подзащитным.

Свое решение покинуть Россию адвокат объяснил тем, что запреты, наложенные на него в связи с уголовным делом, сделали его работу невозможной.

«Мне было запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами. В общем, мне запретили все, без чего работа адвоката не может быть эффективной», — сообщил он.

Павлов добавил, что покидать страну ему не запрещали. Он воспринял это как сигнал.

«Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает», — добавил адвокат.

Защитника в апреле обвинили в том, что он без разрешения разглашал СМИ следственные данные.