«Зарыли условный топор соперничества». К чему приведет Тwittеr-переписка Маска и Рогозина

В выходные мир обсуждал запуск частного космического корабля Crew Dragon. Общественность следила не только за самим событием, но и за обменом репликами между главой Space X Илоном Маском и руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. «360» спросил у представителя российской космической организации, что все это значит.

Возглавляющий пресс-службу Роскосмоса Владимир Устименко уверен, что в будущем Россия и США будут сотрудничать.

Дмитрий Олегович и Илон Маск в своих сообщениях… Один поздравил, другой поблагодарил и выразил надежду о дальнейшем сотрудничестве. Ведется работа в штатном режиме, ведутся переговоры, есть планы. Мы идем вперед. Будем работать совместно и c NASA, и с Европейским космическим агентством, и с другими космическими агентствами мира. В том числе приветствуем в будущем и наше сотрудничество с частными компаниями Владимир Устименко.

Военный эксперт Алексей Леонков тоже следил за общением Рогозина и Маска.

«В начале они обменялись любезностями, зарыли условный топор соперничества и сейчас ведут диалог. Потому что все-таки космос должен оставаться мирным», — поделился своим мнением Леонков в беседе с «360».

По его словам, даже во времена Советского Союза, когда была так называемая космическая гонка технологий, ни руководители NASA, ни руководители космического агентства СССР никогда не допускали высказываний, «которые обозначили бы остроту соперничества».

«Всегда поздравляли с достижениями, это было нормально», — напомнил эксперт.

Собеседник «360» также подчеркнул, что слова Маска отражают его позицию как руководителя частной компании, «он не выражает волю государства».

«Илон Маск — это одно, а государство — совершенно другое», — сказал Леонков.

Он добавил что президент США Дональд Трамп после запуска этого корабля высказал совершенно другие мысли. Он заявил, что космос будет за американцами. А раньше глава Белого дома говорил о милитаризации космоса.

После успешного запуска корабля Сrew Dragon компании SpaceX Илон Маск вспомнил о словах Дмитрия Рогозина шестилетней давности о батуте. Глава российской госкорпорации сейчас объяснил, что в 2014-м году существовала угроза введения против РФ антиамериканских санкций. Тогда Рогозин и заявил, что если это произойдет, то Штаты будут«доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута». Теперь Маск в шутку сказал, что «батут работает».